Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle... - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle...

6 saat önce

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle..., System.String[]

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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