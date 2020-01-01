Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (5) - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (5)

6 saat önce

SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞIYORLARDIYangında hayatını kaybeden gençlerden sanayi sitesinde oto kaporta tamircisinde çalışan Seyfi Güngör'ün (26) Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (5), System.String[]

SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Yangında hayatını kaybeden gençlerden sanayi sitesinde oto kaporta tamircisinde çalışan Seyfi Güngör'ün (26) Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ayağında yanık oluşan ve zehirlenerek öldüğü belirlenen Güngör'ün cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Faciada ölen ve yine sanayi sitesinde oto tamircisinde çalışan Naci Cankurtaran (26) ile telefon bayiinde çalışan Semih Aktaş ve üst komşu Rahmi Yozgat'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ise sürüyor.

AĞABEYİ YARALI KURTULDU

Öte yandan yangında ölen Semih Aktaş'ın ağabeyi Hakan Aktaş'ın da faciadan yaralı olarak kurtulanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Hakan Aktaş ve diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

'ARKADAŞLARIM ÖLDÜ, KURTARIN BENİ'

Bu arada yangın sırasında evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırdığı belirtildi. Bunun üzerine çevredekilerin içeriye girmeyi denediği ancak alevler ve duman nedeniyle bunu başaramadığı öğrenildi. Ayrıca gençleri kurtarmak için eve giren Rahmi Yozgat'ın, yoğun duman nedeniyle yere düştüğü ve sürünerek dışarıya çıkmak isterken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Facianın ardından evin çekilen fotoğraflar da yangının boyutlarını ortaya koydu. Yangında evin içindeki eşyaların tamamının yandığı, enkaz haline geldiği görüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
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