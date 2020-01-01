Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası 4 ölü, 8 yaralı- - Son Dakika

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Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası 4 ölü, 8 yaralı-
6 saat önce
Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası 4 ölü, 8 yaralı-(ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI)
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası 4 ölü, 8 yaralı-(ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI)
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