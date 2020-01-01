Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (6) - Son Dakika

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Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (6)
6 saat önce
SEYFİ GÜNGÖR'ÜN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİYangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
SEYFİ GÜNGÖR'ÜN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi ve yakınları katıldı. Güngör'ün cenazesi, ikindi nazanın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangında ölen diğer 3 kişinin cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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