Ankara'da yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
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Ankara'da yılbaşı tedbirleri

6 saat önce

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı tedbirleri

Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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