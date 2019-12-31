Ankara'da yılbaşı tedbirleri - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı tedbirleri
6 saat önce
Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.
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