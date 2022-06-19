Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı - Son Dakika
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Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

19.06.2022 12:13
Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

ANKARA'da binlerce kişi, bugün de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

ANKARA'da binlerce kişi, bugün de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

Başkentte adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sabah erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra sınav giriş belgeleri ile birlikte salonlara alındı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde dua etti. 1 yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar ile aileleri, heyecanlı olduklarını söyledi.YKS'nin 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.


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Kaynak: DHA

AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı - Son Dakika

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