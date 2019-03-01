Ankara'da Yoğun İran Mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Türkiye'nin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) tek taraflı yaptırımlarına mesafeli duran tutumu sayesinde İran'a yaptığı ihracat önemli oranda artmıştır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Türkiye'nin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) tek taraflı yaptırımlarına mesafeli duran tutumu sayesinde İran'a yaptığı ihracat önemli oranda artmıştır" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi, Van Milletvekili ve TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından düzenlenen program vesilesiyle gün boyu İran tarafıyla temaslarda bulundu. Gülaçar, güne İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand'ı makamında ziyaret ederek başladı. Elçilikte iki ülke arasındaki diyalogun artırılması ve sınır kapılarının güncel durumu konuşuldu.



İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından Ankara'da düzenlenen ve moderatörlüğünü İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur'un yaptığı "Yaptırımların Gölgesinde Türkiye-İran İlişkileri" başlıklı panele de Gülaçar ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Gülaçar, "İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine imkan sağlayan oldukça geniş bir fırsat alanı vardır. İthal sermaye malı, ham madde ve ara malı temininde ambargolar döneminde ciddi sıkıntılar yaşayan İran'ın, bu noktada Türkiye ile işbirliği yapması ciddi bir avantajdır" diye konuştu.



Türk ve İranlı iş adamlarının karşılıklı olarak yatırım yapmasının, iki ülkenin ortak çıkarına hizmet edeceğini söyleyen Gülaçar, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için turizm, enerji, eğitim, imalat sanayi ve sağlık sektörü gibi uygun alanların olduğunu belirtti. Gülaçar, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin istenilen seviyeye gelmediğini vurgulayarak, bu duruma gerekçe olarak taraflar arasındaki siyasi sorunlar, ABD'nin İran yaklaşımı ve Türk iş adamlarının İran ile iş yapma konusunda olumsuz bir algıya sahip olmasını gösterdi. Gülaçar, "2010'lu yıllarda, yani İran'a karşı Batılı ülke yaptırımlarının çok güçlendiği bir zamanda, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin normal dönemlerin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu dönemde, ABD ve AB yaptırımlarının ekonomik ilişkilerine zarar vermesini engellemek isteyen Ankara ve Tahran, Türkiye'nin İran'a ihracatını artırmasıyla finanse etmeye çalışılmıştır. Yaptırımlar nedeniyle uluslararası piyasalara çıkmakta zorlanan İran'ın, bu dönemde toplam ihracatı hızla düşerken, Türkiye'nin genel olarak Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını kabul etmesine rağmen ABD ve AB'nin tek taraflı yaptırımlarına mesafeli duran tutumu sayesinde İran'a yaptığı ihracat önemli oranda artmıştır" dedi.



İki ülke arasında hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerde dalgalanmalar yaşandığını dile getiren Gülaçar, İran'da yatırımı bulunan ve buraya ihracat yapan Türk iş adamlarının, İran tarafından kaynaklanan birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bu sorunların ortadan kaldırılmasını için bu ülke makamlarıyla sık sık istişare ettiklerini aktardı. Gülaçar, Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları karşısında ilkeli bir tutum sergilediğinin de altını çizdi.



"İranlı ziyaretçiler, Türk turizm sektöründe önemli bir yere sahiptir"



Türkiye'ye gelen İranlı turistlerin Avrupalı turistlerden daha fazla harcama yaptığını anlatan Gülaçar, "Her yıl önemli sayıda İranlı turist Türkiye'ye gelmektedir. İranlı ziyaretçiler, Türk turizm sektöründe önemli bir yere sahiptir. 2016 yılında 1 milyon 66 bin, 2017'de 2 milyon 500 bin ve 2018 yılında 2 milyon İranlı turisti ülkemizde en iyi şekilde ağırladık. Ancak İran'ın resmi para birimi Riyal'in ABD yaptırımları nedeniyle dolar karşısında değer kaybetmesi ve İran'ın yurtdışına çıkacak vatandaşlarından aldığı harç miktarını 2 milyon 200 Riyal'e (52 dolar) yükseltmesi nedeniyle 2019 yılında ülkemize gelen İranlı turist sayısında azalma olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Gücünü bölge ülkelerinin güçsüzlüğü üzerinden elde etmedi"



Büyükelçi Farazmend ise, ABD'nin yaptırımlar kanalıyla İran ile ticari ilişkisi bulunan ülkelere veya şirketlere baskı uyguladığına dikkati çekerek, "Türk iş adamlarının bu sebeplerden dolayı Türkiye ile İran arasındaki ticaretin azalmasından rahatsızlık duyduğunu hissediyorum" diye konuştu.



Bölgesel gelişmelere de değinen Farazmend, "Türkiye ekonomik ve siyasi gücünü bölge ülkelerinin güçsüzlüğü üzerinden elde etmedi ve İran kamuoyunda bu yönde değerlendirmeler var" dedi.



Büyükelçi Farazmend, Ortadoğu'daki ülkeler arasında çatışmalar yaşandığına dikkati çekerek, "Türkiye ile İran sınırında güvenlik ve barış hali hakimdir" şeklinde konuştu. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu

Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti