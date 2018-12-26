Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 Üniversitede Eğitime Bir Gün Ara Verildi.
1 saat önce
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 üniversitede eğitime bir gün ara verildi.
Ankara
'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 üniversitede eğitime bir gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:32 Kaynak: AA
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