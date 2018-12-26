Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 Üniversitede Eğitime Bir Gün Ara Verildi.

Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 Üniversitede Eğitime Bir Gün Ara Verildi.

1 saat önce

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 üniversitede eğitime bir gün ara verildi.

Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 Üniversitede Eğitime Bir Gün Ara Verildi., System.String[]
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 üniversitede eğitime bir gün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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