Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi.
1 saat önce
IHAAW221108-GEN/25-12-2018- Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
IHAAW221108-GEN/25-12-2018
- Ankara
'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Çarşamba
günü)ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." dedi. 25.12.2018 22: 11: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:17 Kaynak: İHA
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