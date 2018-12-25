Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi.

Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi.

1 saat önce

IHAAW221108-GEN/25-12-2018- Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi., System.String[]
IHAAW221108-GEN/25-12-2018

- Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Çarşamba günü)ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." dedi. 25.12.2018 22: 11: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

Ankara Valisi, Çarşamba İlçesi, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Son Dakika! Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:23:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]