Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2) - Son Dakika

Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2)
6 saat önce
Oluşan sisten görüntü Sisten başkent trafiğinin etkilenmesinden görüntüler Ankara'da yoğun sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:07 Kaynak: AA
Oluşan sisten görüntü
Sisten başkent trafiğinin etkilenmesinden görüntüler
Ankara'da yoğun sis etkili oldu
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