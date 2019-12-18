Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2) - Son Dakika

Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2)

6 saat önce

Oluşan sisten görüntü Sisten başkent trafiğinin etkilenmesinden görüntüler Ankara'da yoğun sis etkili oldu.

Oluşan sisten görüntü

Sisten başkent trafiğinin etkilenmesinden görüntüler

Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı
Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:20 BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
18:20 Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
18:20 Galatasaray'da aralık ayı divanı sona erdi - Son Dakika
18:20 Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
18:20 Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da yoğun sis etkili oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]