Ankara'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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Ankara'da yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Ankara'da yoğun sis etkili oluyorANKARA'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Ankara'da yoğun sis etkili oluyor

ANKARA'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Başkent'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.

Ankara'da yoğun sis etkili oluyor

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
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