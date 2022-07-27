Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu

27.07.2022 20:14
Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu

ANKARA'da yokuşa park edilen kamyon, freninin boşalmayısla kaymaya başladı.

ANKARA'da yokuşa park edilen kamyon, freninin boşalmayısla kaymaya başladı. Kontrolsüz şekilde yokuştan kayan kamyon, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay saat 15.00 sularında Altındağ ilçesi Şehit Hasan Cevher Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan ve imdat kolu çekilmediği iddia edilen kamyonun, freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, eğimli yolda hareket etmeye başladı. Park halinde bulunan otomobillere çarparak yokuş aşağı kontrolsüz şekilde kayan kamyon, son olarak galeri dükkanını önündeki otomobillere çarparak durabildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, cadde üzerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

'DAHA HALA TİTRİYORUM'Olay anında otomobil içinde bulunan Hamza Doğan, "Ben tam sokağı dönecekken bana yandan çarptı. İlk olarak yukarıda bir arabaya vuruyor, sonra ikinci arabaya vuruyor ardından üçüncü olarak bize çarpıyor. Benden sonra da galerinin önünde duran arabalara çarpıyor. Bir anda böyle bir şey yaşayınca korktum. Daha hala titriyorum" diye konuştu. 'KAMYONUN İMDAT KOLU ÇEKİLMEMİŞ' İDDİASI

Görgü tanıklarından Salih Çayan ise "Yukarı tarafta duran kamyonun freni boşalıyor, arabaları toplayıp geliyor. Kamyonun içinde şoför yoktu. Zaten kamyon hareket edince, şoför bir anda koştu ama iki aracın arasında sıkışıyordu neredeyse. O anda eliyle kapıyı açmaya çalıştı ama kapıda kilitli olduğu için yetişemedi. Arabanın imdat kolunu çekmemiş, vitesi takmamış. Ondan dolayı böyle bir yaşandı diyorlar" dedi.


YORUMLAR
500
İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor Altındağ Belediyesi'nde Yaz Akşamı Şenlikleri heyecanı Altındağ Belediyesi'nde Yaz Akşamı Şenlikleri heyecanı
Kaynak: DHA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:59 İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 20:14:41. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement