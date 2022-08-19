Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı 'nda yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri bulunan 30-40 yaşlarındaki şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.