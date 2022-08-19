Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

19.08.2022 11:16
Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Ankara'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri bulunan 30-40 yaşlarındaki şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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