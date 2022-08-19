Daha sonra olay yeri inceleme birimlerinin de yaptığı çalışmalarda cesedin bulunduğu yer ve yakınlarında bir otomobile ait parçalar bulundu.

Kaynak: AA

Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika

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