Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

19.08.2022 11:10

Ankara'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu.

Ankara'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir ceset olduğu ihbarını alan polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yol kenarında üzerinde mavi kot pantolon ile siyah tişört bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cansız bedenini bulan polis, cesedin üzerinde kimlik bulunmadığını belirledi.

Daha sonra olay yeri inceleme birimlerinin de yaptığı çalışmalarda cesedin bulunduğu yer ve yakınlarında bir otomobile ait parçalar bulundu.

Bir otomobilin söz konusu kişiye çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgedeki kameraları incelemeye aldı.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika

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