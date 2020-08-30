Ankara'da "yol verme" kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan "yol verme" kavgasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, havaalanı kavşağında Eren Gümüşboğa (28) ile B.K. (26) arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.K, Eren Gümüşboğa'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Gümüşboğa, yolda hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan B.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:23 - Kaynak: AA
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