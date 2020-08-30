Ankara'da "yol verme" kavgası: 1 ölü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, havaalanı kavşağında Eren Gümüşboğa (28) ile B.K. (26) arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan "yol verme" kavgasında bir kişi hayatını kaybetti.

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