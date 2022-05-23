Ankara'da yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da yol verme kavgası kamerada

23.05.2022 04:17
Ankara'da yol verme kavgası kamerada

ANKARA'da, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüsüyü çevredekiler güçlükle ayırdı.

ANKARA'da, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüsüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga, çevreki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu. Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti.İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ankara'da yol verme kavgası kamerada
Ankara'da yol verme kavgası kamerada
Ankara'da yol verme kavgası kamerada
YORUMLAR
500
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti"
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 04:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement