'Yol verme' kavgasında ölümde, adli kontrol tedbirine tepki - Son Dakika
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'Yol verme' kavgasında ölümde, adli kontrol tedbirine tepki

10.08.2022 11:56

ANKARA'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Mert A.'nın (22) kollarından tutarak yere savurduğu Yalçın Başol (73), başını asfalta çarparak hayatını kaybetti.

ANKARA'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Mert A.'nın (22) kollarından tutarak yere savurduğu Yalçın Başol (73), başını asfalta çarparak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Mert A., savcılıkça 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine rağmen kendisini savunduğu yönündeki görüntü inceleme tutanağı doğrultusunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay sırasında Başol'un yanında bulunan kız kardeşi Özcan Başol, "Nasıl serbest bırakılıyor?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 15 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde meydana geldi. Firmada kuryelik yapan Mert A., 06 DBA 910 plakalı motosikletle kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen Özcan Başol'un kullandığı 34 LD 4232 plakalı otomobilden inen Yalçın Başol ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Mert A.'nın kollarından tutarak sertçe savurduğu Başol, yere düşüp, başını asfalta çarptı. Ağır yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki yoğun bakımda 1 hafta yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIOlayın ardından gözaltına alınıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Mert A., Yalçın Başol'un yaşamını yitirmesinin ardından tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mert A., savcılıkça 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mert A., ifadesinde, Başol'un kendisine beyzbol sopası ile saldırdığını ileri sürerek, "Ben kırmızı ışıkta dururken arkamdan gelip saldırdı. Ben her yerime darbe yerken şahsı kendimden uzaklaştırmak için ittim" dedi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği, polisin olaya ilişkin görüntü inceleme tutanağında yer alan, Yalçın Başol'un motosiklet sürücüsüne vurmaya başladığı, bu sırada Mert A.'nın kendisini savunarak yere düşürdüğü yönündeki tespit ile delilerin toplanmış olmasını ve delillere şüphelinin etki etme ihtimalinin bulunmamasını dikkate alarak Mert A.'nın 1 ay konutu terk etmeme, sonrasında haftada 2 gün polis merkezinde imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.'AĞABEYİMİN BOĞAZINI SIKTI, KAFASINI YERE ÇARPTI'Olay sırasında Yalçın Başol'un yanında bulunan kız kardeşi Özcan Başol (57), motosiklet sürücüsü Mert A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Başol, "O gün bir tanıdığımızı hastaneye götürüyorduk. Arabayı ben kullanıyordum. Işıklara geldik. Bir tane motosikletli sağ sol yaparak geliyordu. Yanımızda durdu. Yeşil yandı bir müddet gittikten sonra cama yaklaştı. İnsanın şerefine namusuna dokunacak şekilde ağza alınmayacak bir küfür kullandı. Ağabeyim de 'Sen kime küfrediyorsun' dedi. O sırada yine küfretmeye devam etti. Ağabeyim aşağı indi. Tartışmaya başladılar. Ağabeyimin boğazını sıkmaya başladı. Dirseğiyle vurduktan sonra bütün gücüyle kafasını yere çarptı. Yere bir şey parçalamak için atarsın ya ağabeyimi öyle vurdu. Polis gelince de 'Bana çarptı, bundan şikayetçiyim, motorla beni yere düşürdü' dedi. O arada ağabeyimi ambulansa bindirdiler. Beyin kanaması geçirmiş, ameliyata aldılar. Yoğun bakımda kaldıktan 7 gün sonra kaybettik" dedi. 'CEZASIZ KALMAMALI'

Başol, ağabeyinin kaybından sonra Mert A.'dan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Onun üzerine aldılar. Akrabasının evinde yakalamışlar. Orada serbest bıraktılar. Karakola tekrar gittim. 3 kez alındı, 3 kez serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılmasına ve 1 ay ev hapsi verilmesine karar verdi. Bu katil, nasıl serbest bırakılıyor? Tutuklansın, cezasını çeksin istiyorum. Serbest geziyor. Savcı, 'kasten adam öldürme'den tutuklanmasını istedi. Mahkeme reddetti. Kendisini ne tanırız ne biliriz ne de görmüşlüğümüz var. Benim ağabeyim hayatında kavga etmemiş bir insan. Böyle bir insanı kaldırıp da yere çakmanın alemi yok. Ne istiyorsun bizden? Ben kaç yaşında insanım. Annesi yerindeyim. Bunlar cezasız kalmamalı" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yol verme' kavgasında ölümde, adli kontrol tedbirine tepki - Son Dakika

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