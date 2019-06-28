Son Dakika Haberleri: Ankara'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
ANKARA'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Altındağ Battal Gazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi ile 1017. Cadde'nin birleşimindeki kavşakta meydana geldi. Karapürçek'ten Ulus'a yolcu taşıyan Erdal Çiklemtepe'nin yönetimindeki 06 J 0124 plakalı minibüs, Muhtar Arif Turan Caddesi üzerinde seyir halindeyken, 1017. Cadde üzerinde ilerleyen Yavuz Sarıer'in kullandığı 06 DN 2144 plakalı otomobille çarpıştı. Yolcu minibüsü, çarpışmanın etkisiyle çıktığı kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durdu. Minibüs sürücüsü Erdal Çiklemtepe ile 6 yolcusu kazada yaralanırken, aracın ön kısmı hurdaya öndü. Otomobilden sızan motor yağı caddeye yayıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Muhtar Arif Turan Caddesi yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatıldı.
'UYARICI İŞARET KONULMASINI İSTİYORUZ'
Kazanın gürültüsüne uyanan mahalle sakinlerinden Emre Süzer, kavşakta sürekli kaza yaşandığını, birçok kez müracatta bulunmalarına rağmen yola uyarıcı bir levha ve trafik ışığı konulmadığını söyledi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Cani baba, eşinin yerini söylemeyen kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]