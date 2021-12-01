Ankara'da yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi - Son Dakika

ANKARA'da polis ekiplerince, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşıması yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, otobüsleri tek tek durdurup lastiklerin ölçümünü yaptı. Kış lastikleri standartlara uymayan sürücüler uyarıldı. Kış lastiği olmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartlarına göre 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor.