Yangın, Anadolu Bulvarı'nda seyir halinde bulunan şehirlerarası yolcu otobüsünde meydana geldi. İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü hareket halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Yoldaki sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları son anda tahliye etti. Alev alev yanan otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.