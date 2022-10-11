ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

11.10.2022 01:11

ANKARA'da, İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı.

ANKARA'da, İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan yolcular son anda tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Anadolu Bulvarı'nda seyir halinde bulunan şehirlerarası yolcu otobüsünde meydana geldi. İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü hareket halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Yoldaki sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları son anda tahliye etti. Alev alev yanan otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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