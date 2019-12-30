Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı, System.String[]

Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünü Ankara girişinde durdurdu.

Yapılan aramada otobüsün bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler K.S. ve H.C.Ç'yi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 şüpheli tutuklandı

Yılbaşı öncesi tedbirlerini arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda da 6 kilogram 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 199 şüpheliden 37'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı
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