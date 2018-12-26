Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı
37 dakika önce
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Ankara
'nın Şereflikoçhisar
ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.
Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:23 Kaynak: AA
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