Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

37 dakika önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:23 Kaynak: AA

Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel
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