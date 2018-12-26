Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralıANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Şereflikoçhisar Karayolunun 118. kilometresinde devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:09 Kaynak: İHA

Şereflikoçhisar, Ankara, 3. Sayfa
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