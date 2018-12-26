Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

Ankara- Şereflikoçhisar
karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ankara-Şereflikoçhisar karayolunda sabaha karşı meydana gelen kazada, Aksaray
istikametinde seyir halinde olan 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, karayolunun 118. kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsü Seyfettin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yan devrilen otobüste 20 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Servis
, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıların kurtarılması için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarış verdi. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan 20 kişi çevre hastanelere sevk edildi.
Sürücüler yolda kontak kapattı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Şereflikoçhisar yolu üzerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, kontak kapatmak zorunda kaldı. Yolda kalan araçların arasında kaza yerine gitmeye çalışan bir ambulansın da olduğu görüldü. - ANKARA