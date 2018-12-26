Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

31 dakika önce

Ankara-Şereflikoçhisar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı, System.String[]
Ankara- Şereflikoçhisar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara-Şereflikoçhisar karayolunda sabaha karşı meydana gelen kazada, Aksaray istikametinde seyir halinde olan 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, karayolunun 118. kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsü Seyfettin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yan devrilen otobüste 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıların kurtarılması için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarış verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan 20 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Sürücüler yolda kontak kapattı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Şereflikoçhisar yolu üzerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, kontak kapatmak zorunda kaldı. Yolda kalan araçların arasında kaza yerine gitmeye çalışan bir ambulansın da olduğu görüldü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:58 Kaynak: İHA

Şereflikoçhisar, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Son Dakika! 3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 08:29:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]