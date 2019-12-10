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Son Dakika Güncel Ankara'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Konya karayolunun 60'ıncı kilometresi Yenice kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden Hüseyin Cansu idaresindeki 63 KY 418 plakalı yolcu otobüsü, kavşağa kontrolsüz çıktığı iddia edilen İbrahim Eşe idaresindeki 68 EF 530 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında maddi hasar oluşurken, her iki sürücü de yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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