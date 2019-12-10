Son Dakika Haberleri: Ankara'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya yolu üzerinde Haymana- Yenice kavşağında 63 Y 418 plakalı yolcu otobüsü ile 68 EF 530 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otobüsteki yolcular hafif şekilde yaralanırken, otobüs şoförü ve muavin ise ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ANKARA

Haymana, Ankara, Yenice, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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