Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsünün ASELSAN çalışanlarını taşıyan servis aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsünün ASELSAN çalışanlarını taşıyan servis aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, HAS Turizm'e ait Edirne'den Hatay'a giden Furkan İ. idaresindeki 31 AVZ 72 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara Çevre Yolu'nda ASELSAN çalışanlarını taşıyan Ramazan K'nin kullandığı 06 C 6968 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan serviste bulunan 39 yaşındaki Birol Ü. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:13

Kaynak: AA

Son Dakika

BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı

Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu

Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen

Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı

Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek

Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı

Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi

Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi

Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş

Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz