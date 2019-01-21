Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi 3 Yaralı

Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi 3 Yaralı

10 dakika önce

Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi 3 yaralıCaner ÜNVERANKARA, (DHA) ? ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi 3 yaralı

Caner ÜNVERANKARA, (DHA) ? ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya gelen N.Y. idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Temelli ilçesine 10 kilometre kala kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

DHA, Eskişehir, Ankara, Güncel
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