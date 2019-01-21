Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi: 3 Yaralı
5 dakika önce
– ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
– ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya gelen N.Y. idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Temelli ilçesine 10 kilometre kala kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:51 Kaynak: DHA
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