Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi: 3 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
ANKARA- Eskişehir
karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya
'dan Ankara'ya giden Kamil Koç
firmasına ait N.Y. yönetimindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya girdi. Kazada, 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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