Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi: 3 Yaralı

Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi: 3 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi: 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA- Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden Kamil Koç firmasına ait N.Y. yönetimindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya girdi. Kazada, 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Eskişehir, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Dilek: Real Madrid, Ankaragücü'yle Karşılaşmak için Ankara'ya Gelsin

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:52:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yolcu Otobüsü Tarlaya Girdi: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]