Ankara'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı, 20 kişi yaralandı! - Son Dakika
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Ankara'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı, 20 kişi yaralandı!

31.05.2022 00:04

Ankara'da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

20 kişinin yaralanmasına neden olan kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde meydana geldi.

KIZILAY SEFERİNİ YAPAN DOLMUŞA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü bulvarından Kızılay istikametine gitmekte olan otomobil, sürücüsü belirlenemeyen Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan dolmuşa çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardındın yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da otomobilin çarptığı yolcu minibüsü metrelerce sürüklendi! 20 kişi yaralandı

ARAÇLAR ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksama meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da otomobilin çarptığı yolcu minibüsü metrelerce sürüklendi! 20 kişi yaralandı
Ankara'da otomobilin çarptığı yolcu minibüsü metrelerce sürüklendi! 20 kişi yaralandı
Ankara'da otomobilin çarptığı yolcu minibüsü metrelerce sürüklendi! 20 kişi yaralandı
Ankara'da otomobilin çarptığı yolcu minibüsü metrelerce sürüklendi! 20 kişi yaralandı
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Kaynak: İHA

Genel Kurmay, Otomobil, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı, 20 kişi yaralandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı, 20 kişi yaralandı! - Son Dakika
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