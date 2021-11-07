Ankara'da yolda yürüyen kadının çantasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yolda yürüyen kadının çantasını gasbeden 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı.
Güldarpı Mahallesi'nde E.Ö. (24) dolmuştan indikten sonra Ahi Evran Sanayi Sitesi yolunda işe giderken yanına yaklaşan 3 kişi tarafından çantası gasbedildi.
İhbar üzerine harekete geçen Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güzergahta bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Kimlikleri belirlenen zanlılar İ.G. (33), M.E.K. (33) ve A.Y. (21) gözaltına alındı.
Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen şüphelilerden gasbettikleri çanta ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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