Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü - Son Dakika

Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü

6 saat önce

Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldüANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti.

Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü

ANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü kaçarken, arkadaşı Y.K. (14) ise kazadan yara almadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Göbaşı yönüne giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmen isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi iki arkadaştan F.Ş.K.'ya çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, üzerinden başka bir araç geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.Ş.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ş.K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazadan yara almayan arkadaşı Y.K. ve otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, F.Ş.K.'nın üzerinden geçerek kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil TOGG binası önünde görüntülendi!
Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü

Son Dakika Haberleri
08:56 Uludağ'da orman yangını çıktı - Son Dakika
08:50 Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler - Son Dakika
08:42 İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Son Dakika
08:15 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
08:14 İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü - Son Dakika
07:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 09:01:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]