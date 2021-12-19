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HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi - Son Dakika

HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi

19.12.2021 15:56

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine 'Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi' haberini iptal ediyoruz.

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

'Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi' haberini iptal ediyoruz. Kullanılmamasını rica ederiz.

----------------------------Şifanur SANSAR-Harun ÖZALP/ANKARA, - ANKARA'da yılbaşı öncesi açılan hediyelik eşya ve yöresel ürün fuarı, büyük ilgili gördü. Fuarın iletişim sorumlusu Yasemin Akar "Üreticiden olduğu için son derece hesaplı ve doğal. Bu da haliyle ilgi çekiyor. Çok ziyaretçi bekliyoruz" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen hediyelik eşya ve yöresel ürünler, satışa sunuldu. Yılbaşı öncesi yakınlarına hediye almak isteyenler, fuara yoğun ilgi gösterdi. Fuarın iletişim sorumlusu Yasemin Akar, ürünlerin doğrudan üreticiden alıcıya ulaştığını ve bu nedenle daha uygun fiyatla satıldığını belirterek "Burası halkın büyük bir kısmının alternatif olarak gördüğü, her yaş grubunun kendine uygun ürünler bulabileceği hareketli, renkli bir fuar. Farklı yörelerden gelen gıda ürünleri de direkt üreticiden olduğu için son derece hesaplı ve doğal. Bu da haliyle ilgi çekiyor. Çok ziyaretçi bekliyoruz" dedi.'BU ÜRÜNLERİN HEPSİNİ ENGELLİLER YAPIYOR'

Fuarda engelli gençlerin yaptığı hediyelik eşyalar da satışa sunuldu. Ankara'daki bir rehabilitasyon merkezinde resim öğretmenliği yapan Ayşe Sever, merkezde zihinsel, bedensel ve ruhsal engelli gençlerin olduğunu belirterek "Atölyelerimizde 170 gence günde 4 saat rehabilitasyon eğitim veriyoruz. Seramik ve resim atölyelerinde çocuklarımızın bilişsel ve mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ürünlerin hepsini engelliler yapıyor. Elde edilen gelirler, tekrar döner sermayemize aktarılıyor ve buradan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim malzemeleri yeniden alınıyor" diye konuştu. 18 Aralık'ta açılan fuar, 30 Aralık'a kadar sürecek.


HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi
HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi

Türkiye, Yılbaşı, Ankara, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi - Son Dakika


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