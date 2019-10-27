Son Dakika Haberleri: Ankara'da yük asansörü düştü 3 yaralı
Son Dakika Güncel Ankara'da yük asansörü düştü 3 yaralı

Ankara'da yük asansörü düştü 3 yaralı

34 dakika önce

Ankara'da yük asansörü düştü: 3 yaralıAnkara'da, arızalanıp 3'üncü kattan düşen yük asansöründeki 3 inşaat işçisi yaralandı.

Ankara'da yük asansörü düştü: 3 yaralı

Ankara'da, arızalanıp 3'üncü kattan düşen yük asansöründeki 3 inşaat işçisi yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Çankaya ilçesi İncesu Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İnşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar dış cephe kaplaması yapımı için çalıştıkları 6 katlı binanın çatı katına yük asansörüyle malzeme taşımaya başladı. Ancak bu sırada binanın 3'üncü katında yük asansörü henüz belirlenemeyen nedenle arıza yapınca yere düştü. Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki 3 işçi de yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı 3 işçi daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da yük asansörü düştü 3 yaralı

Çankaya, İncesu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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