Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı
58 dakika önce
ANKARA'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı.
ANKARA'nın Sincan
ilçesi Çağlayan
bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD
, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sincan Çağlayan bölgesinde yakıt taşıdığı öğrenilen trenin vagonları gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler bölgede inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:19 Kaynak: DHA
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