Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı -Drone Görüntüleri
20 dakika önce
Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktı -Drone görüntüleri(Tür: Ankara)
Ankara
'da yük treninin vagonları raydan çıktı -Drone görüntüleri
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:09 Kaynak: DHA
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