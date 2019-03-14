Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı -Drone Görüntüleri

Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı -Drone Görüntüleri

20 dakika önce

Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktı -Drone görüntüleri(Tür: Ankara)

Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktı -Drone görüntüleri

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:09 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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