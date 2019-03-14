Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (6) (Drone)
34 dakika önce
ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEKAnkara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK Ankara
'nın Sincan
ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrolül olarak sağlanıyor. Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:58 Kaynak: DHA
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