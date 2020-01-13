Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana... - Son Dakika

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana...

6 saat önce

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davada tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana..., System.String[]

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davada tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. - ANKARA

Yüksek Hızlı Tren, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti
Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
03:43 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti - Son Dakika Haber
02:55 Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi - Son Dakika Haber
01:58 Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika Haber
01:57 Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika Haber
01:25 Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 04:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]