Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Etimesgut Alsancak mahallesinde meydana geldi. Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Barış Çakan, bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Çakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından B.A. ile araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, sosyal medyada yer alan, Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır" denildi.