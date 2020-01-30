Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde 'bayrak' protestosu - Son Dakika

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Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde 'bayrak' protestosu
6 saat önce
Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekillini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekillini protesto etti.
Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili loanns Lagos'un, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Elçilik binası önünde toplanan kalabalık grup İstiklal Marşı okuyarak skandal olayı protesto ederek olaysız bir şekilde dağıldı. - ANKARA
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