Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı

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