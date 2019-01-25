Ankara'da Yürütülen Bylock ve Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı Soruşturmalarında, Hakkında...
3 saat önce
Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.
Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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