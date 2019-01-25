Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yürütülen Bylock ve Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı Soruşturmalarında, Hakkında...

Ankara'da Yürütülen Bylock ve Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı Soruşturmalarında, Hakkında...

3 saat önce

Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Ankara'da Yürütülen Bylock ve Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı Soruşturmalarında, Hakkında..., System.String[]
Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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