Ankara'da Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında 10'u Görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...
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Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: AA
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