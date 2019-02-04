Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında 10'u Görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...

Ankara'da Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında 10'u Görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...

35 dakika önce

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'da Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında 10'u Görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı..., System.String[]
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında 10'u Görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]