Ankara'da yüz yüze eğitim velinin rızasına bağlı - Son Dakika

Ankara'da yüz yüze eğitim velinin rızasına bağlı

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı. Artan korona virüs vakaları nedeniyle 5 Nisan 2021 itibariyle il genelinde; 5,6,7, lise hazırlık,9,10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı eğitime geçilmesine karar verildi. İlkokullarda eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. 8. sınıfların da haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine karar verildi. Yüz yüze etiğime katılımın velinin rızasına bağlı olarak gerçekleştirileceği de bildirildi. -İHA-

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