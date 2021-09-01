Ankara'da yüz yüze uyum eğitimi başladı - Son Dakika

ANKARA'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek yüz yüze uyum eğitimi başladı.

Kentte yüz yüze eğitim öncesinde okullar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Uyum eğitimi kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri sabah aileleri ile birlikte okulun yolunu tuttu. Ankara Çankaya İlkokulu'na gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Bazı öğrencilerin okul bahçesinde fotoğraf çektirdikleri görüldü. Okul görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler daha sonra sınıflarına geçti. Öğrencilere salgın tedbirleri ile sınıf kuralları anlatıldı.

'OKULUN VE SALGINDAN KORUNMA KURALLARINI ÖĞRENDİK'

Çocuğu okul öncesi eğitime başlayan Erhan Doruk, okulların açılmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Aşıdan sonra her şey daha güvenli gözüküyor. Çocuklar evde çok sıkıldılar. Biran önce biz de başlamasını istiyorduk" dedi. Okul öncesi eğitime başlayan ikiz kardeşler Nehir ve Nil Duysak ise okula başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Nehir Duysak, "Bugün okulun kuralları, maske takmakla ilgili şeyler öğrendik. Resim yaptık. Ellerimizi iyice köpükleyerek yıkamayı öğrendik" ifadelerini kullandı. Okul öncesi eğitime başlayan Özgür Halil Yılmaz da, "İlk günümde oyuncaklarımla ve arkadaşlarımla oynadım. Bütün her şeyi yaptım. Maske taktım" diye konuştu.