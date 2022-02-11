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Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu - Son Dakika

Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu

11.02.2022 03:09

Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu Ankara'nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef olurken 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef olurken 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Öveçler Vadi Park'ta öğlen saatlerinde 8 yavru köpek ölü bulundu. İddialara göre köpeklere mama vermek için parka giden Aslı Bayın 10 yavru köpeğin zehirlendiğini fark etti. 8 köpeğin zehirlenerek telef olduğunu tespit eden Bayır, can çekişen 2 yavru köpeği veteriner kliniğine götürdü. Zehirlenerek telef olan 8 köpek Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldü.

"Hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakkı var"

Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, "Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var" dedi.

Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu
Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu
Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu

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Veteriner, Çankaya, Ankara, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef oldu - Son Dakika
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