Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada - Son Dakika

Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada

Ankara Cebeci'de zincir marketlerden birinden hırsızlık yapmaya çalışan zanlı, market görevlisi tarafından son anda yakalandı. Hırsızlık yapmaya çalışan zanlının uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken, market görevlisinin elinden kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların o anlarda verdiği tepkiler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan arbedeye ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar olaya ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Sosyal medya Ankara Cebeci'de ünlü market zincirlerinden birinden hırsızlık yapmaya çalışan zanlıya market görevlisinin müdahalesini konuşuyor. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen zanlı, marketten aldığı ürünlerle kaçmaya çalışırken, market çalışanı tarafından son anda yakalandı. ELİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI Market içinde zapt edilemeyen zanlı ile çalışanın arbedesi sokağa taşarken, bir vatandaş yaşanan olayı anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Videoda, marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının, kendisini güçlükle durdurmaya çalışan görevlinin elinden kaçmaya çalıştığı anlar ve olaya tanık olan vatandaşların verdiği tepkiler yer aldı. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Vatandaşların bir kısmı müdahalenin sert olduğu konusunda market çalışanını uyarırken, bazıları ise tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, Ankara Cebeci'de yaşanan olay bir anda gündemin birinci maddesi oldu.

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