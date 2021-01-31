Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

31.01.2021 20:22
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Ankara'da İstanbul yolu üzerinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Ankara'da İstanbul yolu üzerinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kaza, İstanbul yolu Akköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BCE 160 plakalı otomobil, Yenimahalle'den Ulus istikametine seyir halindeyken 06 T 4011 plakalı ticari taksi ve 06 BYU 332 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 06 BCE 160 plakalı otomobilin sürücüsü, sürücü mahalinde sıkışarak hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücünün bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

(Ali Nargüner - Engin Yağcı - Erdinç Türkcan/İHA)

Otomobil, İstanbul, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Vodafone Park'ta dev maç başladı! Canlı anlatım Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim
Son Dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başladı Son Dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başladı         
20:12
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
20:03
Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı         
18:29
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 20:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei