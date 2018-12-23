Son Dakika Haberleri: Ankara'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Çankaya ilçesi  Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sıhhiye yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 06 AFE 894 plakalı otomobil, önündeki Yasin T. yönetimindeki 06 T 1296 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan taksi, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Bu sırada arkadan gelen 06 ALS 17 ve 35 JC 663 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Sıhhiye yönünde trafik, yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazayı karışan araçların kaldırılmasının ardından bulvardaki ulaşım yeniden normale döndü.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:47 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Çankaya, Ankara, Güncel
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