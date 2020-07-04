Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı Başkentte, Ayaş yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 sürücü yaralandı, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı
ANKARA - Başkentte, Ayaş yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 sürücü yaralandı, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Ankara Ayaş yolu üzerinde yaşandı. Kazada sürücü Doğukan K. idaresindeki 34 HK 2524 plakalı araç Ayaş Yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halindeydi, o esnada ilerisinde seyreden Nadire Ş.'nin kontrolünde bulunan 06 BTZ 885 plakalı araç yavaşlayıp ışıklarda durdu. Edinilen bilgilere göre; fren mesafesini ayarlayamayan Doğukan K. araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 06 BTZ 885 plakalı araç Turan Y.'nin idaresindeki 06 BSK 157 ve Feride Saliha K.'nin direksiyonunda bulunduğu 06 FZ 9437 plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada 4 sürücü hafif şekilde yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde trafik bir süre yavaşladı. Trafik polisleri kazanın bulunduğu bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Oluşan yoğun trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:07 Kaynak: İHA
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